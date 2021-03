Dubiose Anrufe : Stadtwerke Pinneberg warnen: Betrüger haben es auf Kundendaten abgesehen

Die Anrufer sind geschult und überaus geschickt darin, die Daten zu erfragen. Solche „Cold Calls“ sind jedoch verboten.

Pinneberg | Die Pinneberger Stadtwerke warnen vor Trickbetrügern. Diese meldeten sich am Telefon, nähmen auf die Jahresverbrauchsabrechnung Bezug und fragten nach Zählernummern. Solche Informationen reichten schon aus, um einen Lieferantenwechsel für Strom oder Gas vorzunehmen. Fälle häufen sich in Pinneberg Die Fälle häuften sich in Pinneberg. „In der Elms...

