Pinneberg : Prorukrainische und prorussische Demonstranten schlagen sich im Drosteipark

Bei einer nicht angemeldeten Friedensdemo ist es zu Handgreiflichkeiten gekommen, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann musste mit Kopfverletzung sicherheitshalber ins Krankenhaus.

Pinneberg | Der Konflikt in der Ukraine erhitzt die Gemüter. In Pinneberg haben sich am Freitagnachmittag (18. März) proukrainische und prorussische Demonstranten geschlagen. Das teilte die Polizei mit. Demnach haben sich gut 50 Personen gegen 16.30 Uhr zu einer Friedensdemo getroffen. Die meisten von ihnen Jugendliche. Die einen von ihnen für die Ukraine, die...

