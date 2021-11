Sperrzone in drei Kreisen : Kreis Pinneberg: Dritter Fall von Geflügelpest bei Hausgeflügel in SH

Die Sperrzone umfasst neben Teilen von Pinneberg auch Teile der Nachbarkreise Segeberg und Steinburg.

Kiel | Es ist der bislang größte Fall von Geflügelpest bei Hausgeflügel in diesem Herbst: Die Tierseuche sei in einer Geflügelhaltung mit rund 460 Mastgänsen, 2800 Masthähnchen sowie einer geringen Anzahl Ziergeflügel im Kreis Pinneberg amtlich festgestellt worden, teilte das Landwirtschaftsministerium am Montag in Kiel mit. Zum Thema: Geflügelpest in Bev...

