Corona-Immunisierung : Wegen der großen Nachfrage: Drei neue Impftermine im Pinneberger Rathaus

Auch die Diakonie bietet am Sonnabend (20. November) eine neue Impfaktion an. Am 23. und 24.November wird in der Rübekampschule gepikst. Die ersten Termine im Rathaus sind bereits vergeben.

Pinneberg | Die Stadt Pinneberg bietet auf Grund der stark gestiegenen Nachfrage drei neue Impftermine für Personen ab zwölf Jahren im Sitzungstrakt des Rathauses an. So wird am 25. November und am 30. November von 10 Uhr bis 16 Uhr und am 13. Dezember von 9 Uhr bis 17 Uhr geimpft. Das teilt Rathaussprecher Marco Bröcker mit. Während der jüngsten Aktion hatte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.