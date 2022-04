Stau bis zur A7 in Hamburg : Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf A23 bei Rellingen

Im Feierabendverkehr sind auf der A23 im Kreis Pinneberg ein Transporter und ein VW zusammengestoßen. Der Stau reichte bis Hamburg. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt.

Rellingen | Bei einem Auffahrunfall auf der A23 bei Rellingen (Kreis Pinneberg) sind am Dienstag (12. April) drei Menschen verletzt worden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war auf der A23 in Richtung Heide nur eine Spur frei, deswegen entwickelte sich ein längerer Stau, der bis zur A7 am Dreieck Nordwest in Hamburg reichte. VW prallt ins Heck des Tr...

