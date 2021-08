Zeugensuche : Polizei ermittelt: Drei Garagen in Pinneberg aufgebrochen

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag (7. und 8. August) sind Unbekannte in drei Garagen eingebrochen.

09. August 2021, 18:43 Uhr

Pinneberg | Drei Garagen in der Genaraloberst-Beck-Straße in Pinneberg waren am Wochenende das Ziel von Einbrechern. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag (7. und 8. August) wurden diese laut Polizei gewaltsam aufgebrochen. Bislang ließ sich nicht feststellen, dass etwas gestohlen wurde, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit

Die Ermittler des Polizeireviers Pinneberg bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04101) 20 20 zu melden.