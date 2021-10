Zeugen gesucht : Versuchter Raub: Drei Diebe wollten Halstenbekerin die Handtasche klauen

Die drei jungen Täter versuchten, der Frau die Tasche von hinten zu entreißen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen (5. Oktober) in der Seestraße.

06. Oktober 2021, 17:15 Uhr

Halstenbek | Schock auf dem Weg zur Arbeit: Eine 34-jährige Halstenbekerin ist am Dienstagmorgen (5. Oktober) an der Seestraße von drei Männern hinterrücks überfallen worden. Sie versuchten, ihr die Handtasche zu entreißen – die Frau konnte diese jedoch festhalten und rief um Hilfe. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Die Kriminalinspektion ermittelt und sucht Zeugen.

Überfall gegen 5 Uhr morgens – Fahndung erfolglos

Nach Polizei angaben war die Frau zu Fuß um 5.10 Uhr in Höhe des Kreisels unterwegs und kam dort an den drei Tätern vorbei. „Diese sollen unmittelbar darauf von hinten an der Handtasche der 34-Jährigen gerissen haben“, teilt die Polizei mit.

Die Halstenbekerin hielt ihre Tasche fest und rief um Hilfe – zudem befuhr zu diesem Zeitpunkt ein Pkw den Kreisel. Die Täter flüchteten daraufhin. Die Frau lief ebenfalls weg und verständigte die Polizei, die eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen einleitete. Diese blieb jedoch erfolglos.

Zeuge: Autofahrer im Kreisel wird gesucht

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalinspektion Pinneberg hat jetzt die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität und zur Fluchtrichtung der drei Tatverdächtigen geben können. Insbesondere wird der Fahrer des Pkw, der zu der Tatzeit den Kreisel befuhr, gesucht. Die Beamten sind unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu erreichen.

So sahen die Täter aus

Die drei Männer sollen alle etwa 20 Jahre alt gewesen sein, sie waren allesamt dunkel gekleidet und trugen jeweils einen Mund-Nasen-Schutz. Zwei der Täter sollen 1,80 bis 1,85 Meter groß gewesen sein, der dritte etwas größer. Zwei hatten zudem eine Kapuze auf, einer eine Mütze. Vom Aussehen her wurden die Männer als westeuropäisch beschrieben.