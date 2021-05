Nachruf : Tod von Dr. Sigo Lehming: Ein lebenslanger Kampf für den Frieden

Im Alter von 93 Jahren ist der langjährige Probst Dr. Sigo Lehming in Pinneberg gestorben. Er war zudem Militärbischof unter vier Verteidigungsministern.

Kreis Pinneberg | Das Gespräch mit Dr. Sigo Lehming war stets von einer Intensität, das es ein Leben lang in Erinnerung bleibt. Auch der vorbildliche Christenmensch, Pastor, Probst a.D. und Militärbischof a.D. hatte ein langes, ein intensives: Im Alter von 93 Jahren ist Sigo Lehming nun am 12. Mai in Pinneberg gestorben. Aufgewachsen in Berlin Lehming war ein Ber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.