Online-Veranstaltung : Diskussionsrunde mit Ernst Dieter Rossmann über Klimaschutzgesetz

Der SPD-Bundestagsabgeordnete spricht mit Gästen wie Matthias Miersch, stellvertretender Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, und Marc Mohr von der Initiative Klima-Kompass.

Kreis Pinneberg | In seiner nächsten „Aktuellen Online-Stunde“ am Montag, 14. Juni, will der Kreis Pinneberger Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann mit Experten und Gästen über das Thema „Was bringt das neue Klimaschutzgesetz?“ diskutieren. Für die Online-Veranstaltung ab 19.30 Uhr haben sich der stellvertretenen Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.