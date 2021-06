Kreis Pinneberg : Digitale Ausbildungsmesse der Beruflichen Schulen steht an

Keine Berufsmessen oder Infotage vor Ort: Schulabgängerinnen und Schulabgänger hatten kaum eine Möglichkeit, sich zu informieren. Am 10. Juni stellen sich 30 Betriebe nun online vor.

Kreis Pinneberg | Kaum dürfen die Schülerinnen und Schüler zurück in die Schule, ist das Schuljahr schon fast wieder rum. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Für einige steht da aber noch was ganz anderes an: Die Schule ist geschafft, jetzt soll ein Job her. Doch Berufsmessen und Infotage, während der sich die Schülerinnen und Schüler darüber klar werden konnten, i...

