Digitale Impfnachweise : Apotheker in Pinneberg rechnen mit Startschwierigkeiten

Der digitale Impfpass bietet viele Vorteile, sei es beim Restaurantbesuch, beim Einkaufen oder auf Reisen. Das die Aushändigung der Nachweise reibungslos abläuft, glauben die Apotheker in Pinneberg aber nicht

Pinneberg | Der digitale Impfpass kommt – ab Montag, 14. Juni, können sich Geimpfte in ihrer Apotheke vor Ort den digitalen Impfpass auf ihr Smartphone laden. So werden Informationen wie Impfzeitpunkt und Impfstoff genau dokumentiert. Das herkömmliche, gelbe Impfbuch soll somit in eine digitale Variante transformiert werden. Wie dies im Detail aussieht, erklär...

