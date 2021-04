Anstoß: Die HSV-Kolumne : Dieser HSV hat in der Bundesliga nichts zu suchen

Die Hamburger scheinen zum dritten Mal in Folge den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus zu verpassen. Und das zu Recht.

Hamburg | Der HSV hat den Aufstieg nicht verdient. Die Hamburger spielen in der kompletten Rückrunde wie ein Ab- und nicht wie ein Aufsteiger. Die Leistungen sind seit Beginn des Jahres von überschaubarer Qualität. Wer gegen die Kellerkinder Würzburg und Sandhausen verliert, hat in der Bundesliga nichts verloren. Besonders die Leistung in Sandhausen war ersc...

