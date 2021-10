Pinneberg : Diebe steigen über Balkon in Wohnung in ein – Polizei gibt Tipps

Unbekannte sind in Pinneberg in eine Wohnung in der Straße Im Bans eingestiegen – dabei lag sie im Obergeschoss.

26. Oktober 2021, 14:52 Uhr

Pinneberg | Über einen Balkon verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung in der Straße Im Bans in Pinneberg. Das soll laut Polizei am Montag (25. Oktober) zwischen 6.45 Uhr und 17.30 Uhr passiert sein. Beamte des Polizeireviers Pinneberg nahmen eine Strafanzeige auf und veranlassten die Spurensicherung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung wahrgenommen hat, soll sich bei der Polizei unter Telefon (04101) 2020 oder per E-Mail an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de melden.

Auch gekippte Fenster sind geöffnete Fenster. Lars Brockmann, Pressesprecher Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Polizei rät beim Verlassen des Hauses immer alle Fenster und Türen zu schließen. „Auch gekippte Fenster sind geöffnete Fenster“, warnt Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg. Er rät, auch Haustüren immer abzuschließen.



Auch unverschlossene Schuppen oder Garagen bieten Einbrechern Aufbruchwerkzeuge geradezu an. Lars Brockmann, Pressesprecher Polizeidirektion Bad Segeberg

Weitere Verhaltenstipps der Polizei: Briefkästen regelmäßig leeren, besonders, wenn man sich im Urlaub oder für eine längere Zeit außer Haus befindet. Aufstiegshilfen wie Leitern nie frei zugänglich und sichtbar für Fremde lagern. „Auch unverschlossene Schuppen oder Garagen bieten Einbrechern Aufbruchwerkzeuge geradezu an“, weißt Brockmann.

Hinterlassen Sie keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Medien, dass Sie sich im Urlaub befinden. Lars Brockmann, Pressesprecher Polizeidirektion Bad Segeberg

„Hinterlassen Sie keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Medien, dass Sie sich im Urlaub befinden“, warnt Brockmann. Auch öffentlich sichtbare Zettel an Türen für Postboten, dass man außer Haus ist, sollte man vermeiden. Durch Zeitschaltuhren für die Beleuchtung oder Bewegungsmelder kann Aktivität im Haus vorgetäuscht werden. „Ein vollständig dunkles Haus lässt darauf schließen, dass niemand daheim ist“, sagt Brockmann.

Scheuen Sie sich nicht den Notruf 110 zu wählen, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen sollten. Lars Brockmann, Pressesprecher Polizeidirektion Bad Segeberg

Werden verdächtige Personen in der Nachbarschaft entdeckt, sollte die Polizei verständigt werden. „Scheuen Sie sich nicht den Notruf 110 zu wählen, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen sollten“, rät Brockmann.