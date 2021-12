Einbrüche : Diebe schlagen zweimal in Rellingen zu

Diebe haben am Wochenende in Rellingen in der Karl-Bunje-Straße und der Hempbergstraße Bargeld und Schmuck erbeutet.

Rellingen | Gleich zweimal schlugen Diebe am Wochenende in Rellingen zu. Am Freitag (15. Dezember) sollen sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14.30 und 17.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in der Karl-Bunje-Straße verschafft habe. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Am Sonntag (17. Dezember)...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.