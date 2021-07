Zeugen gesucht : Unbekannte brechen Zigarettenautomat in Pinneberger Bahnhofstraße auf

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Montag (19. Juli). Die Diebe seien dabei unfachmännisch vorgegangen.

21. Juli 2021, 16:57 Uhr

Pinneberg | Einen Zigarettenautomaten haben unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag (18. Juli) auf Montag in der Pinneberger Bahnhofstraße aufgebrochen. Die Tag soll sich zwischen 1 Uhr und 7.48 Uhr zugetragen haben, teilt die Pressestelle der Polizei mit.

Zigaretten und Bargeld entwendet

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen bislang unbekannte Täter den Automaten in unmittelbarer Nähe zu einem Gastronomiebetrieb unfachmännisch auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise können direkt in der Polizeistation oder unter Telefon (04101)2020 gegeben werden.