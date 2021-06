Moderne Schule : Die Schule in Borstel-Hohenraden bekommt eine Ganztagsbetreuung

Viele, gerade berufstätige Eltern werden begeistert sein: Die Grundschule in Borstel-Hohenraden bekommt eine offene Ganztagsbetreuung. Die Kinder können ab dem 1. August von 7 bis 17 Uhr betreut werden.

Borstel-Hohenraden | Es ist so weit: Die Grundschule Borstel-Hohenraden bekommt nach etwa neun Monaten Umbauarbeiten eine offene Ganztagsbetreuung. Für die rund 100 Schülerinnen und Schüler bedeutet dies, dass sie nach dem Vormittagsunterricht zunächst in der neuen Schulcafeteria ein warmes Mittagessen zu sich nehmen können. Danach gibt es ein breitgefächertes Angebot an ...

