Pinneberg Mobil 2021 : Die Oldtimer rollen wieder durch den Kreis Pinneberg

Die Veteranenfahrt beginnt im Arboretum in Ellerhoop, führt durch den Kreis Pinneberg und macht sich dann auf in Richtung Kollmar.

Kreis Pinneberg | Viele Zeit hat Klaus-Jürgen Bahrke von Pinneberg Mobil nicht. „Vor zwei Wochen haben wir uns für die Veteranenfahrt entschieden“, sagt er. An diesem Wochenende rollen die Oldtimer wieder durch den Kreis Pinneberg. Als Standort haben er und seine Oldtimer-Freunde sich das Arboretum in Ellerhoop ausgesucht. Am Sonnabend, 5. Juni, starten von El...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.