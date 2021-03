Wetterbedingter Zeitverzug : Arbeiten in Rellingens Hauptstraße dauern bis Ende April an

Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Februar 2021 abgeschlossen sein. Doch die Witterung kam dem in die Quere.

Rellingen | Die Sperrung der Hauptstraße in Rellingen muss bis zum 23. April verlängert werden. Grund dafür seien, so teilt es Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) mit, 23 Arbeitstage, an denen aufgrund des schlechten Wetters nicht gearbeitet werden konnte. Zudem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.