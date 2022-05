Anstoß: Die HSV-Kolumne : Hamburger stoßen in der Relegation an ihre Grenzen

Der HSV spielt auch in der Saison 2022/23 in der Zweiten Liga. Die Niederlage in der Relegation gegen Hertha ist aber zu verkraften, weil das Team nicht an sich selbst scheiterte, sondern an einem Gegner, der besser war.

Hamburg | Das Scheitern des HSV tut allen Anhäng...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.