Standort bleibt erhalten : Deutsche Bank eröffnet Finanzagentur in Pinneberg

Zwar wird es in der Pinneberger Filiale in der Dingstätte 19 - 21 nur noch Finanzberater geben, doch für den Kunden ändert sich nichts.

Pinneberg | Das sind gute Nachrichten: Die Deutsche Bank bleibt am Standort Pinneberg bestehen. Im April hatte es noch geheißen, die Filiale müsse schließen. Doch seitdem wurden die Standorte noch einmal überprüft. Allerdings wird es ein anderes Unternehmer-Modell geben. Noch in diesem Jahr eröffnet eine Finanzagentur der Deutschen Bank in den Räumen der derzeiti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.