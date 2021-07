Appen : Lokalpolitiker: Deswegen soll die Hauptstraße zur 30er Zone werden

Alle Fraktionsvorsitzenden sind sich einig, die Hauptstraße ist eine Gefahr. Die Forderungen sind nicht neu. Der Vorwurf: Sowohl der Kreis als auch der LBV sehen aber die Dringlichkeit nicht.

Appen | Muss erst etwas noch mehr passieren, damit gehandelt wird? Diese Frage treibt Politiker wie Anwohner in Appen um. Nachdem am Montag (5. Juli) erneut ein schwerer Unfall auf der Hauptstraße passierte und zwei zehnjährige Mädchen angefahren worden sind, wollen die Fraktionsvorsitzenden, dass sich endlich etwas ändert. Weiterlesen: Aufatmen in Appen: ...

