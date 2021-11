Vor dem SPD-Kreisparteitag : Das plant der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner im Wahlkreis Pinneberg

Am Sonnabend (13. November) findet in Schenefeld der Kreisparteitag der SPD statt. Einer der Redner dort ist Ralf Stegner, der sich gerade in Berlin und dem Kreis Pinneberg auf seine Arbeit als Abgeordneter vorbereitet.

Pinneberg | Sogar international sorgte es für Schlagzeilen – das Pinneberger Wahl-Orakel. Und es lag, wie es aussieht, auch diesmal wieder richtig: Wer seit 1953 im Kreis Pinneberg die Bundestagswahl gewinnt, stellt den Bundeskanzler. So geht Ralf Stegner, frisch gewählter hiesiger SPD-Bundestagsabgeordneter davon aus, dass Olaf Scholz in der Woche nach dem 6. De...

