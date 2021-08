Umzug in Waldenau-Datum : Corona bremst Erntedankfest, soll es aber nicht stoppen

Komplett ausfallen lassen will das Orga-Team den Erntedankumzug in Waldenau-Datum nicht. Aber tausende Besucher wird es wegen Corona in diesem Jahr nicht geben.

Pinneberg | Pinneberg „Das Festzelt kommt auf keinen Fall“, sagen Wiebke Lösch, Daniel Ramcke und Sönke Neumann. Das Trio hat zusammen mit Sebastian Hartmann die Organisation des Waldenauer Erntedankumzugs am 3. Oktober übernommen. Mit bis zu 35.000 Menschen ist der Umzug eine der größten Veranstaltungen im Kreis Pinneberg. Doch wie im Vorjahr wird der Umzug der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.