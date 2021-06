Regio-Kliniken : Depressionen: Angehörige treffen sich wieder im Juni

Nach langer coronabedingter Pause finden die Beratungsgespräche der Regio-Kliniken für Angehörige von Menschen mit Angststörungen oder Depressionen wieder statt.

Kreis Pinneberg | Lange konnten die Treffen nicht stattfinden. Jetzt bieten die Regio-Kliniken wieder Beratungsgespräche für Angehörige von Menschen mit Angststörungen oder Depressionen an. Der nächste Termin ist am Dienstag, 29. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr. In kleiner Runde informieren Fachkräfte der Psychiatrischen Tagesklinik am Regio Klinikum Pinneberg die Teilnehme...

