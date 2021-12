Denkmal am Pinneberger Bahnhof : Von der Nazistele bis zum Mahnmal: Das müssen Sie über die Projekt wissen

Das Projekt Mahnmal am Pinneberger Bahnhof befindet sich auf der Zielgeraden. Allerdings muss noch über den Entwurf politisch abgestimmt werden.

Pinneberg | Seit Jahren macht sich die Mahnmal-Initiative für ein Gegendenkmal zum Kriegerdenkmal am Pinneberger Bahnhof stark. Vieles ist in der Zeit passiert. shz.de gibt eine kurzen Überblick. Worum geht es bei der Debatte um das Denkmal am Bahnhof?Das Denkmal auf dem Bahnhofvorplatz, das 1934 von den Nationalsozialisten eingeweiht wurde, so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.