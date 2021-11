Gegendenkmal am Bahnhof : Pinneberg: So stellt sich Künstler Karl-Heinz Boyke das Mahnmal vor

Es ist ein langer Prozess gewesen, bis zur Fertigstellung der Entwürfe für eine Gegendenkmal am Pinneberger Bahnhof. Der Künstler Karl-Heinz Boyke hat darüber eine Broschüre verfasst.

Pinneberg | „Es ist ein wenig so gewesen wie beim Fall der Mauer am 9. November 1989. Da hat Günter Schabowski, Sprecher des Politbüros der SED, die Reisefreiheit für DDR-Bürger einen Tag früher verkündet als vorgesehen. So ähnlich ist es auch mit der Veröffentlichung des Entwurfs vom Gegendenkmal und der dazu gehörenden Broschüre gewesen“, sagt Karl-Heinz Boyke,...

