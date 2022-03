Demo in der Stadt : Fridays For Future Pinneberg ruft erneut zum Klima-Streik auf

Am 25. März wollen die Aktivisten unter dem Motto „People Not Profit“ („Menschen nicht Profit") zum zehnten Mal für eine sofortige Wende in der Klimapolitik auf die Straßen gehen. Auch in Pinneberg wird demonstriert.

