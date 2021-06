Baum-, Grün- und Umweltschutz : Pinneberger Hindenburgdamm: Demonstranten kämpfen gegen Durchstich

Rund 100 Pinneberger gingen am Sonnabend auf die Straße, um den Durchstich vom Hindenburgdamm zur Elmshorner Straße zu verhindern. Von der Verwaltung wünschen sie sich einen besseren Umgang mit Umwelt und Natur.

Pinneberg | Genau um 12.05 Uhr richteten die Teilnehmer der Demonstration gegen den Durchstich vom Hindenburgdamm zur Elmshorner Straße am Sonnabend (5. Juni) ihren Weckruf an die Pinneberger Verwaltung. Auf dem Rathausvorplatz hielten sie ihre Handywecker in die Höhe und ließen sie Richtung Rathaus läuten. „Wir sind heute hier aus einem ernsten Anlass, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.