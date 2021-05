Stadtfeste, Festivals, Konzerte : Veranstaltungen im Kreis Pinneberg in 2021: So sehen die Pläne nach Corona aus

Einige Events wurden abgeagt, andere Veranstaltungen finden statt. Wir geben einen Überblick über den Stand der Pläne – vom Rosenfest in Uetersen über das Hafenfest in Elmshorn bis zum Open-Air-Kino in Pinneberg.

Kreis Pinneberg | Vor dem Hintergrund des weiter abflauenden Corona-Infektionsgeschehens in Schleswig-Holstein plant die Landesregierung die nächsten Lockerungsschritte. Dieses Mal im Fokus: Freizeit und Kultur. Nicht nur werden ab dem 31. Mai wieder Veranstaltungen möglich sein, auch die Testpflicht bei bestimmten Aktivitäten entfällt. Diese Regeln für Veranstaltung...

