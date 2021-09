Umfrage im Kreis Pinneberg : Das sagen die Menschen vor Ort zu den Klinik-Schließungen

Im Gespräch mit shz.de wird viel Kritik an den Plänen der Regio-Kliniken geäußert, die Krankenhäuser in Elmshorn und Pinneberg zu schließen.

Kreis Pinneberg | Krankenhäuser in Elmshorn und Pinneberg dicht, stattdessen ein Neubau an zentraler Stelle? Das sagen die Menschen im Kreis Pinneberg zu den Klinik-Schließungen. Lieselotte Czymmeck (88), Rentnerin aus Pinneberg „Ich finde es furchtbar, dass die Krankenhäuser geschlossen werden. Ich habe in diesem Jahr 40 mal den Notruf angerufen. Ich hatte...

