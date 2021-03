Das Heidenheim-Trauma : Ostalb-Gallier versetzen HSV in Angst und Schrecken

Heidenheim lässt den HSV regelmäßig schlecht aussehen. Am Samstag, 20. März, will der Dino sein Trauma überwinden.

Hamburg | Sollte der HSV den Aufstieg in die Bundesliga schaffen, bleiben den Hamburgern weitere Duelle gegen Heidenheim vermutlich erspart. Das Gastspiel am Sonnabend, 20. März, ab 13 Uhr wäre dann voraussichtlich erst einmal der letzte Auftritt der Gallier von der Ostalb im Volksparkstadion. Aus Sicht des Ex-Dinos macht allein diese Tatsache den Sprung in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.