Programm steht fest : SummerJazz Pinneberg wieder live – aber nur mit Registrierung

Das SummerJazz-Festival feiert seine 25. Auflage unter Corona-Bedingungen. Wer dabei sein will, muss sich vorab für einen der acht Konzertblöcke registrieren.

Pinneberg | „Bleibt alles anders” steht in diesem Jahr über dem SummerJazz-Festival von Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. August, in Pinneberg. Nachdem man im vergangenen Jahr mit zwei Bühnen im Bücherwurm und dem Rathaus der Corona-Pandemie getrotzt hat, muss man auch in diesem Jahr kreativ werden. Es wird zwei Bühnen geben: auf dem Pinneberger Marktplatz an der...

