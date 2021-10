Chemikalien und Farben abgeben : Das Schadstoffmobil des Kreises hält wieder in Rellingen

Das Schadstoffmobil des Kreises Pinneberg sammelt unter anderem alte Lackreste, Pflanzenschutzmittel, Medikamente und Energiesparlampen wieder ein. Am 23. Oktober kommt es nach Rellingen.

Rellingen | Das Schadstoffmobil kommt am Sonnabend (23. Oktober) nach Rellingen und nimmt Sondermüll aus privaten Haushalten an: In der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr steht es auf dem Parkplatz der Caspar-Voght-Schule, Höhe Hempbergstraße/Ecke Schulweg. Schadstoffmobil nimmt auch kleine Elektrogeräte mit Unter anderem alte Batterien, Akkus, ausgediente Farb- und...

