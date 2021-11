Turnwelten im Kreis Pinneberg : Das Gefühl von Freiheit beim Turnen auf dem Trampolin

Beim Trampolinturnen geht es hoch in die Luft. Das Gefühl des Fliegens ist es, was die Turner bei einem Salto über dem Sprungtuch so fasziniert. Drei Vereine im Kreis Pinneberg treten damit auch bei Wettkämpfen an.

Hemdingen | Trampolinturnen löst Freiheitsgefühle aus, denn die artistischen Übungen gelingen mitten im Flug. Drei Vereine im Kreis Pinneberg betreiben diese Art des Turnens als Wettkampfsport. Die Kids mögen dabei, dass sie immer wieder etwas Neues lernen. Die zehnjährige Fenja vollführt am liebsten Saltos. Aber auch der Barani oder ein 3/4 Rück gehören zu ih...

