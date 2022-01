Hohe Nachfrage, kleines Angebot : Um 20 Prozent: Darum steigen die Gaspreise bei den Stadtwerken Pinneberg

Die Nachfrage an Erdgas steigt, weil die Wirtschaft in vielen Regionen der Welt, insbesondere China, nach der Corona-Krise wieder besser läuft, so die Stadtwerke. Aber es gibt noch andere Gründe.

Pinneberg | Im vergangenen Jahr haben die Stadtwerke Pinneberg die Preissteigerung angekündigt, nun müssen die Kunden 2022 für Gas deutlich mehr zahlen. Ein Drei-Personen-Haushalt im Reihenhaus wird mit etwa 20.000 Kilowattstunden (kWh) Jahresverbrauch rechnerisch knapp 20 Euro mehr an monatlichen Kosten einplanen müssen, denn die Stadtwerke heben den Bruttoarbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.