Spätes Bekenntnis : Darum lässt sich die Appenerin Marion Kruse mit 91 Jahren taufen

Marion Kruse hat sich mit 91 Jahren von Pastor Frank Schüler im Dana-Heim in Appen taufen lassen. Um das zu verstehen, muss man weit zurück gehen in die Vergangenheit der gebürtigen Hamburgerin.

Appen | Niemand weiß wirklich, wie es in einem an Demenz erkrankten Menschen aussieht. Denn nicht immer können sich die Betroffenen selbst mitteilen. Irgendwann müssen die Angehörigen erspüren, wie es dem erkrankten Menschen geht, was er benötigt und was ihm guttut. Doch nicht alles in diesem auch für die Angehörigen schweren Alltag ist dunkel und trist. Es g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.