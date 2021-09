Kampf gegen Corona : Dankeschön-Aktion für Personal von Impfzentren im Kreis Pinneberg

Am Sonntag, 26. September, schließen die Impfzentren in Prisdorf und Elmshorn. Für ihren Einsatz haben die zahlreichen Helfer nun eine kleine Aufmerksamkeit in Form von Souvenirpflanzen bekommen.

Prisdorf | Neun Monate lang waren sie im Einsatz, haben dafür gesorgt, dass die Menschen im Kreis Pinneberg und teils von außerhalb versorgt wurden und ihren Beitrag geleistet, dass die Corona-Pandemie hoffentlich bald ein Ende hat. Am Sonntag, 26. September, haben die mehr als 200 Helfer in den beiden Impfzentren in Elmshorn und Prisdorf endgültig Feierabend. Z...

