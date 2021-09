Cricket-Finalrunde in Berlin : Kummerfelder SV will dritte Deutsche Meisterschaft in Serie

Nach 2019 und 2020 will sich der KSV erneut die Cricket-Krone in Deutschland aufsetzen. Zur mentalen Unterstützung hat man einen Spieler aus Hannover mit an Bord.

Kummerfeld | Die Cricketspieler des Kummerfelder greifen mal wieder nach der Deutschen Meisterschaft. Am Sonntag (19. September) steht für den KSV-Tross die Finalrunde in Berlin an: Im Halbfinale trifft man im nahen Umfeld des Olympiastadions um 10.30 Uhr auf den westdeutschen Top-Verein MSC Frankfurt. „Das wird ein Duell auf Augenhöhe, hier spielen die besten vie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.