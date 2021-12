Corona im Kreis Pinneberg : Impfchaos, Lockdowns, Ausgangssperre: So hat sich die Pandemie in 2021 entwickelt

Wie hat sich die Pandemie in den vergangenen zwölf Monaten im Kreis Pinneberg entwickelt? Wir geben einen Überblick – von den hohen Todeszahlen zu Beginn des Jahres bis zum Chaos am ehemaligen Elmshorner Impfzentrum.

Elmshorn | Der 3. März 2020 wird in den Geschichtsbüchern des Kreises Pinneberg künftig eine wichtige Rolle einnehmen. Vor 666 Tagen begann die Corona-Pandemie in der Region mit dem ersten bestätigten Fall in Rellingen. Und auch wenn darauf ein längerer Lockdown folgte, Urlaubsreisen im Sommer kaum möglich waren, Kitas und Schulen geschlossen wurden und Arbeitne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.