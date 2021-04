Unterbesetzt in Corona-Zeiten : Gesundheitsamt im Kreis Pinneberg bekommt 20 neue Stellen

Dadurch sollen auch Schuluntersuchungen wieder möglich werden. Sie waren wegen personeller Engpässe gestoppt worden.

Kreis Pinneberg | Das Gesundheitsamt im Kreis Pinneberg war schon vor der Corona-Pandemie personell unterbesetzt und konnte viele seiner Aufgaben nur noch in begrenztem Umfang erfüllen. Doch seit der Krise arbeitet es – trotz personeller Unterstützung durch fachfremde Kreismitarbeiter und Bundeswehrsoldaten – ständig an den Grenzen der Belastbarkeit. Kein Wunder also, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.