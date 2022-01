Corona im Kreis Pinneberg : 2G-Plus? Dehoga Kreis-Chef befürchtet „Lockdown“ für die Gastronomie

Noch kann in Schleswig-Holstein jeder essen gehen, der geimpft oder genesen ist. Ein zusätzlicher Test ist nicht nötig. Die Dehoga im Kreis Pinneberg befürchtet Schließungen, sollten die Beschränkungen härter werden.

Kreis Pinneberg | „Wenn 2G-plus in Schleswig-Holstein kommt, ist das der nächste Lockdown für die Gastronomie“, so die Einschätzung von Jürgen Schumann, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Kreis Pinneberg. Bei den Nachbarn in Hamburg greift die Regelung bereits ab Montag (10. Januar). Weiterlesen: Hamburg setzt auf 2G-Plus für Gastronom...

