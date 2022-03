Fußball-Landesliga : Corona beim HTB: SV Halstenbek-Rellingen erneut von Absage betroffen

Die Harburger ließen das für Freitagabend (4. März) angesetzte Landesliga-Punktspiel in Halstenbek kurzfristig vom Hamburger Fußball-Verband absetzen. HR gerät immer mehr in Verzug.

Halstenbek | „Kosten, nichts als Kosten“, grämt sich Hans Jürgen Stammer, Vorsitzender der SV Halstenbek-Rellingen. Die druckfrische Ausgabe der Stadionzeitung „SV HR aktuell“ wurde nicht an den Eingängen zum Jacob-Thode-Platz ausgelegt. Hoffen auf Spiel gegen Inter Eidelstedt am 8. März Der Harburger TB ließ das am Freitag (4. März) geplante Landesliga-Punk...

