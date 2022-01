Corona-Lage an Schulen in SH : Lehrer in Sorge: Gewerkschaft fordert tägliche Schnelltests

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) macht sich ob der aktuellen Corona-Situation in Schulen große Sorgen und fordert die Politik zum Handeln auf.

Kreis Pinneberg | Nahezu ungebremst rollt Omikron zurzeit über Deutschland hinweg. Seit vergangener Woche steigen auch an den Schulen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will am Präsenzunterricht festhalten und verteidigt die Strategie, dass sich Schüler und Lehrer dreimal in der Woche testen. Die Gewerk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.