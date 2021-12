Neue Corona-Regeln in SH : Ungewissheit über die Sport-Regelungen im Kreis Pinneberg

Am 28. Dezember sollen die verschärften Corona-Maßnahmen in Kraft treten. Nur noch maximal zehn Geimpfte oder Genesene dürfen dann zusammenkommen – die Auswirkungen auf den Breitensport sind unklar.

Kreis Pinneberg | Karsten Tiedemann startete am Mittwoch (22. Dezember) in seinen Urlaub – von Erholung war jedoch noch keine Spur. Der Geschäftsführer des Kreissportverbandes Pinneberg (KSV) war angesichts der am tags zuvor beschlossenen neuen Corona-Maßnahmen im ständigen Kontakt mit dem Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV SH) sowie den Vereinsvertretern. Nach...

