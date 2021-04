Gedenken an Opfer : Pinnebergs Flaggen auf Halbmast: „Haben alle durch Corona etwas verloren“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft zum Gedenken an die Corona-Toten auf. Urte Steinberg schließt sich an.

Pinneberg | Zum Gedenken an die Toten der Corona-Pandemie werden am Sonntag (18. April ) in Berlin die Fahnen vor den Gebäuden des Landes sowie vor den Bundesbehörden auf halbmast gesetzt. Pinneberg zeigt sich solidarisch: Auch in der Stadt werden die Flaggen auf halbmast gesetzt. Wir wollen gemeinsam um die Opfer der Pandemie trauern. Wir alle haben durch Co...

