Corona-Tests an Schulen : Kreis Pinneberg: Beteiligung auf freiwilliger Basis bei 50 bis 80 Prozent

Landesweit müssen sich nach Ostern alle Schüler Tests unterziehen. Die Bereitschaft hielt sich bislang in Grenzen.

Kreis Pinneberg | In Schleswig-Holstein müssen sich nach Ostern alle Lehrer und Schüler für den Präsenzunterricht regelmäßig verpflichtend Corona-Tests unterziehen. „Ohne negativen Test kein Präsenzunterricht“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch (31. März). Nach den Ferien werden Prien zufolge an den Schulen zwei Selbsttests pro Woche angeboten. Wer...

