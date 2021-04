Corona-Tests in Unternehmen : Sparkasse Südholstein zeigt Eigeninitiative gegen Covid-19

Das Geldinstitut bietet ihren Mitarbeitern bereits seit Ende Februar die Möglichkeit kostenloser Corona-Tests an.

Avatar_shz von Anni Bänisch

13. April 2021, 16:57 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Sparkasse Südholstein stellt ihren Mitarbeitern bereits seit Ende Februar Corona-Selbsttest zur Verfügung, um gegen die aktuelle Pandemie anzukämpfen. Für die zugelassenen Tests übernimmt die Sparkasse die gesamten Kosten, wie sie per Pressemitteilung erklärt, und ermöglicht ihren Angestellten so, sich regelmäßig zu testen. Dabei handele die Sparkasse Südholstein rein aus Eigeninitiative: Die verpflichtende Breitstellung von Selbsttest Mitarbeiter sei zwar die Überlegung der Regierung, aber noch nicht verordnet. Dennoch habe sich die Sparkasse dazu entschieden eine Vielzahl an Tests direkt nach deren Freigabe für ihre Angestellten zu bestellen.

„Nach unseren Erkenntnissen können wir nahezu mit Sicherheit sagen, dass sich bis heute niemand – kein Kunde und kein Mitarbeiter – innerhalb der Sparkasse mit Covid-19 angesteckt hat. Darauf sind wir sehr stolz“, wird Andreas Fohrmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein in einer Mitteilung zitiert.