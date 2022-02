Handball-Oberliga der Frauen : Corona: TSV Ellerbek sagt Partie bei HL Buchholz/Rosengarten II ab

Da mehrere positive Coronatests bei der ersten Mannschaft der HL Buchholz/Rosengarten am vergangenen Wochenende zur Absage der Bundesliga-Partie geführt hatten, nahm Ellerbek das Recht wahr, kostenfrei abzusagen.

Ellerbek | Eigentlich wollten die Handballfrauen des TSV Ellerbek am Dienstag, 15. Februar, wieder in die Aufstiegsrunde der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein einsteigen. Doch am vergangenen Sonntag (13. Februar) entschied sich Trainer Jens Molkow, die Partie bei den HL Buchholz/Rosengarten II verlegen zu lassen. Mehrere positive Coronatests bei HL Buchholz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.