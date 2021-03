Angebot im Discounter : Corona-Selbsttests im Kreis Pinneberg binnen Minuten ausverkauft

Die wenigen Corona-Selbsttests, die es am Sonnabend bei Aldi gab, waren rasch vergriffen. Wucherangebote im Internet.

Kreis Pinneberg | Der Discounter Aldi hat am Sonnabend (6. März) in seinen Filialen erstmals einen Antigen-Schnelltest angeboten. Eine Packung umfasst fünf Tests für einen Nasenabstrich, der Preis beträgt 24,99 Euro pro Packung. Unser Autor Bastian Fröhlig hat sich vor den Filialen in Pinneberg, Rellingen und Elmshorn umgesehen, wie groß die Nachfrage war. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.