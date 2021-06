150 Impfdosen : Corona-Schutzimpfung im Pinneberger Rathaus

Die Impfungen finden im Sitzungstrakt des Rathauses statt und sind für jeden kostenlos. Gespritzt wird der Wirkstoff von Astra Zeneca. Die Anmeldung erfolgt über das Termintool der Stadt.

Pinneberg | Das mobile Impfteam des Landes Schleswig-Holstein kommt am Donnerstag (24. Juni) von 9 Uhr bis 17 Uhr ins Pinneberger Rathaus und bietet eine Schutzimpfung gegen COVID-19 an. Das teilt Marco Bröcker, Sprecher des Rathauses, mit. Gespritzt wird der Impfstoff von Astra Zeneca an. Der zweite Impftermin wird dann fünf Wochen später am 29. Juli stattfin...

